Tire'de İncir Festivali Yapıldı

29.09.2019 18:24

Tire Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Tire İncir Festivali, yapıldı.

Gölet Şenlik Alanı'ndaki festivale Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, 1 aydır ilçede bulunduğu belirterek, "Göreve başladığımdan bu yana Tire'yle ilgili güzel bilgiler edindik. Öncelikle tarımsal üretim anlamında en önemli ürünlerden birinin incir olduğunu öğrendik. 42 yaşındayım ve hayatım boyunca yediğim en lezzetli inciri Tire'de yedim. İncirimizin tanıtımı için bu festival organize edildi. Vatandaş, üretici ve tüketici ile birlikte güzel bir festival yaşıyoruz." dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire'nin en kaliteli ve lezzetli incirin yetiştiği bölge olduğunu söyledi. Son yıllarda üreticilerin mağdur edildiğini savunan Duran, "Amacımız gerek böylesi festivallerle gerekse kooperatifleşme ile bu haksızlığa engel olmak ve üreticimizin, mağduriyetini olabildiğince gidermektir." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında "İncir Güzeli" yarışması düzenledi. 8 yarışmacının finale kaldığı yarışmada Arzu Adıgüzel Erdoğan, "Tire İncir Güzeli" seçildi.

İzmir Profesyonel Aşçılar Derneğinden Mehmet Ali Ersen, Erdoğan Atabay, İzzet Baki Özkan, Serkan Arslan'in jüriyi oluşturduğu "İncirli Tatlar Yarışması"nda ise Nihal Çönoğlu, "İncirli baklava" ile birinci oldu.

Program İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun gösterisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA