Tır'da 159 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçti

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde polis tarafından durdurularak aranan TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 159 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Elbeyli ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsede gümrük kaçağı olduğu belirlenen 159 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

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