TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü - Haberler
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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TIR'a arkadan çarparak, altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Çimenli (26) yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TIR'a arkadan çarparak, altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Çimenli (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece D-100 yolunun İstanbul yönü Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Çimenli yönetimindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, önünde giden M.Ş.'nin kullandığı 16 APT 796 plakalı TIR'a çarptı. Otomobilin ön kısmı, TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Çimenli, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Yusuf Çimenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Çimenli'nin cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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