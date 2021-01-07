'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek
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'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek

07.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:55
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek

Eren Holding bünyesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Lacoste markasının Tekirdağ Çorlu'da ayakkabı üretimine hazırlandığı öğrenildi. Firma yetkililerinden öğrenilenlere göre, ayakkabıdaki yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'de üretim için kollar sıvandı.

Daha önce 2003 yılında Lacoste'un Avrupa'daki genel üretiminin Türkiye'ye kaydırılması planlanmıştı. Ancak son anda Fransız firma bundan vazgeçmişti. Eren Holding'in bu nedenle Çorlu'da aldığı 140 dönümlük arazide ayakkabı fabrikası için plan yaptığı belirtiliyor. Fabrikanın binlerce çift Lacoste markalı ayakkabı üreteceği öğrenildi. Bu üretim için Fransız ortaklarla görüşmeler halen sürüyor. Yıl sonuna kadar üretimin başlaması planlanıyor.

YÜZDE 20 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLMİŞTİ

Geçen yıl haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri 40 ürüne yüzde 20 ilave gümrük vergisi getirilmişti.

LACOSTE'UN LİSANSLI ÜRETİMİNİ YAPIYOR

Eren Holding, 1990 yılında ünlü Fransız Devanlay Grubu ortaklığı ile Devanlay - Eren Tekstil'i kurdu. Şirket, Lacoste ürünlerinin lisanslı üretimini yapıyor. Aynı yıl kurulan Er - De Pazarlama A.Ş. ise bu ürünlerin dağıtımını gerçekleştiriyor.

ŞAMPİYON TENİSÇİ

Lacoste, 1933 yılında ünlü şampiyon tenisçi René Lacoste'un lakabı olan timsahı logo olarak tişörtüne işletmesiyle serüvenine başladı. 120 ülkede bulunan ünlü Fransız markası Lacoste, 1991'den bu yana Türkiye'de Eren Perakende tarafından temsil ediliyor. Eren Perakende, 2005'ten itibaren Rusya, Ukrayna, Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Baltık ülkelerinde Lacoste markasının temsilcilik haklarını elinde bulunduruyor. Lacoste, 43'ü Türkiye'de olmak üzere, Eren Holding'in temsilcilik haklarını elinde bulundurduğu ülkelerde 140'ı aşkın mağazası ve online alışveriş sitesiyle hizmet veriyor. (Milliyet)

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