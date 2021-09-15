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TIME dergisinin "dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde Türk isim

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TIME dergisinin

TIME dergisinin, dünya çapında en etkili 100 kişiyi belirlediği listeye göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "öncü" isimlerden biri olarak listede yer alan tek Türk oldu.

TIME dergisinin, dünya çapında en etkili 100 kişiyi belirlediği listeye göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "öncü" isimlerden biri olarak listede yer alan tek Türk oldu.

TIME dergisinin bu yıl 18. yayımladığı ve dünya çapındaki en etkili isimleri seçtiği TIME 100 listesi açıklandı. Dünyaca ünlü siyasi liderlerin de yer aldığı listede, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "öncü" isimlerden biri olarak listeye adını yazdırdı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu listede yer alan Birol, listedeki tek Türk oldu.

"DÜNYA LİDERLERİNE GÜVENİLİR BİR DANIŞMAN"

TIME dergisinde ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry tarafından kaleme alınan yazıda, IEA Başkanı Birol'un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediği belirtildi. Kerry, "Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurum olan IEA'yı, dünyanın büyük ekonomilerine, enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü" ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca, IEA'nın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için hazırladığı kapsamlı yol haritasını, Çin, Hindistan, Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülkenin istediği belirtildi.

ABD BAŞKANI BİDEN DA LİSTEDE YER ALDI

TIME 100 listesinde bu yıl en etkili 100 kişi arasında seçilen isimler arasında, ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO'su Elon Musk, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler de yer aldı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Haber: TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde Türk isim - Haberler
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