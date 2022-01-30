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Tim Matavz Bursaspor'dan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tim Matavz Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Tim Matavz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia'ya transfer oldu.

Bursaspor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Tim Matavz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia'ya transfer oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a sezon başında transfer olan Tim Matavz ile yollar resmen ayrıldı. Sloven futbolcu, Güney Kıbrıs Rum ekibi Omonia ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Omonia transferi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. 34 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 17 maça çıkmış 2 gol kaydetmişti. - BURSA

Tim Matavz Bursaspor'dan ayrıldı

Tim Matavz Bursaspor'dan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Bursaspor, Rum, Spor, Haber

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