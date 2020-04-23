TİM Başkanı İsmail Gülle: "Dış ticaret fazlası veren Türkiye” hedefi için ataktayız 1937'de ilk birliğimiz olan Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin kurulması, Atatürk'ün ileri vizyonunun yanı sıra, yerli ve milli üretim ve ihracata verilen önemin mazisini bizlere hatırlatması bakımından mühimdir.

1937'de ilk birliğimiz olan Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin kurulması, Atatürk'ün ileri vizyonunun yanı sıra, yerli ve milli üretim ve ihracata verilen önemin mazisini bizlere hatırlatması bakımından mühimdir. Kaynak: Dunya.com