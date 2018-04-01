Tim Başkanı Büyükekşi Esnafı Ziyaret Etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kilis'te Suriyeli yetim çocuklarla yemek yedikten sonra esnafı ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Sevengül ve diğer yetkililerle birlikte, roketli saldırıya uğrayan Doğan Restoran'da incelmelerde bulunduktan sonra burada Suriyeli yetim çocuklarla öğle yemeği yedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindekiler, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kilis esnafını ziyaret ederek hal hatır sorduktan sonra alışveriş yaptılar. - KİLİS