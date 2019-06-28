TİKAV'ın "Bireysel Gelişim Programı" yeni mezunlarını verdi

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurulduğu 1999 yılından bu yana uygulanan Bireysel Gelişim Programı kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesinde öğrenim gören 36 öğrenci sertifikalarını aldı.

TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı'nın yeni dönem mezuniyet töreninde konuştu.

Akın, "Bireysel Gelişim Programı TİKAV'ın en önemli projelerinden biri. Öğrencilerimizin programdan edindikleri bilgi ve deneyimleri görünce, son derece bahtiyar oluyoruz. Sonuçlar, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, gururluyuz. Programı devam ettirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Projeye 20 yıl önce başlarken bu kadar olumlu sonuçları alınacağının öngörülmediğini belirten Akın, "Bu projeyi memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV'ın ilk ve hala da önemli projesilerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkati çeken Akın, şunları söyledi:

"Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da başka illerde, başka okullarda, buna benzer projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum."

TİKAV bünyesinde ulusal ve uluslararası boyutta farklı projelerin de faaliyette olduğunu ifade eden Akın, proje bütçelerinin artırılacağını ve bu projelere devam edileceğinin bilgisini paylaştı.

Akın, öğrencilere hitaben, İngilizce konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini anlatan mektupları okundu. Ayrıca öğrenciler Elazığ yöresine ait bir türküyü koro şeklinde seslendirdi. Tören öğrencilerin mentörlere plaket takdim etmesiyle son buldu.

Bireysel Gelişim Programı

TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı'nı (BGP) uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30'un üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.

Üniversitelilere sağlanan eğitimlerden diksiyon, protokol ne nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi programda öne çıkıyor. Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi'nde ise Menti-Mentor Programı uygulanıyor.

Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı'na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192'si programı tamamlarken, 36 bursiyerin eğitim faaliyetlerine ise devam ediliyor.

Kaynak: AA