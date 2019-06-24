TİKAD / Bulut: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutlarız

– Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Bulut'un konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yenilme seçimi sonuçlarının İstanbul için hayırlı olmasını diler, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutlarız. Seçimlerin çok geniş bir katılımla gerçekleşmesi demokrasimize duyulan güven ve inancın bir tezahürü olmuş, millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir.

"Türkiye'nin gündeminde uzun yer kaplayan bu seçimin tamamlanmasıyla birlikte, inanıyoruz ki, ülkemizin ana gündemi ekonomik hedefler ve ekonomik istikrar yönünde atılması gereken adımlara yönelecektir. Ekonomiye odaklanarak gerekli reformların yapılması ve üretime dayalı büyümeyi sağlayacak yatırımlarla istihdamın artırılması en önemli başlıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dört yıl seçimsiz geçecek, herhangi bir seçim olmayacaktır. Dolayısıyla ekonomik toparlanma ve istikrarın tesisi için bu fırsatı değerlendirmemiz ülkemiz yararına olacaktır.

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerekli ekonomik adımların atılacağı ve uluslararası alanda da mevcut sıkıntıların aşılacağına olan inancımız tamdır. TİKAD olarak, bizler de her türlü özveriyi göstermeyi sürdürecek, uluslararası arenada Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik potansiyeli ve yabancı yatırımcılara sunduğu imkanları anlatacağız.

"Son olarak; ümit ediyoruz ki, önümüzdeki dönem daha fazla kadının siyasetin içinde yer aldığını ve kadın temsiliyetinin her alanda arttığını görürüz. Kadınların, karar mercilerinde daha çok yer tuttuğu bir Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olacağına inanıyor, bunu sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul