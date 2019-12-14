TİKA'dan Pakistanlı kız öğrencilere kriket tesisi
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TİKA'dan Pakistanlı kız öğrencilere kriket tesisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da kız öğrenciler için kriket tesisi kurdu.

14.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:58
TİKA'dan Pakistanlı kız öğrencilere kriket tesisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 'da kız öğrenciler için kriket tesisi kurdu.

Ülkenin en büyük kenti 'deki Fatma Cinnah Kız Okulunda kurulan tesisin açılışına Pakistan kriket milli takımı eski kaptanı Sarfaraz Ahmed, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı ile öğrenciler katıldı.

Ahmed, açılıştaki konuşmasında, tesisin kadın kriketinin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu tesis birçok kadın kriket oyuncusuna aradığı fırsatı sunacaktır. Pakistan gençliğinde çok büyük bir potansiyel var. Yapılması gereken tek şey onları arayıp bulmak." ifadelerini kullandı.

Katırcı da kriketin Pakistan'daki en popüler ve bir tutku olduğuna işaret ederek, kriketin okullarda ve kadınlar arasında yaygınlaştırmak için tesisin Türk halkı tarafından hediye edildiğini vurguladı.

TİKA tarafından kurulan tesiste, etrafı ve üstü ağlarla çevrili antrenman sahasının yanı sıra okul takımının ihtiyacı formalar, kriket sopaları, topları ve diğer araç gereçler bulunuyor.

Kaynak: AA
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