TİHEK'ten "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TİHEK'in yayımladığı mesajda, 1982'de Birleşmiş Milletler kararıyla 4 Haziran'ın "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" ilan edildiği, bu kararın alınmasında o dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli ve Lübnanlı çocukların etkili olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmelere rağmen hala çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürüldüğü vurgulanan mesajda, özellikle çatışmaların yoğun şekilde yaşadığı bölgelerde en çok yara alan kesimin çocuklar olduğuna işaret edildi.

Bu önemli günde çocukların yaşadığı acıları duyurmak, çözümler üretmek ve dünya genelinde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı ve 1989'da BM Genel Kurulunca kabul edilen, Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de çocukların hakları ve yaşamaları gereken asgari yaşam şartlarının belirlendiği aktarıldı.

Sözleşmenin, "ayrım gözetmeme", "çocuğun yüksek yararı", "yaşama ve gelişme hakkı" ile "katılım hakkı" olarak özetlenebilecek dört temel ilke üzerine hazırlandığına işaret edilen mesajda, çatışma alanlarında yaşayan çocukların içinde bulunduğu durumun sözleşmeye tamamen aykırı olduğuna dikkat çekildi. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmede her çocuğun doğuştan gelen insanlık onuruna ve eşit ve vazgeçilmez haklara sahip olduğu açıkça belirtilmiş ve bu durum koruma altına alınmıştır. Üzülerek görmekteyiz ki 1982 yılından günümüze, bu kararın alınmasından bu yana neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen değişen fazla bir şey olmamaktadır. Dünyanın hala birçok yerinde savaşlar devam etmekte ve bu savaşlardan en çok zararı çocuklar görmektedir. Her gün televizyonlarda, gazetelerde izlediğimiz ve okuduğumuz haberlerde yüzleri ve vücutları kanla kaplanmış yararlı çocuklar görmekteyiz."

"Kovid-19 salgınıyla yerlerinden edilen çocukların durumları daha kötü hale geldi"

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıkladığı verilere göre, 2019'da çatışma ve şiddet nedeniyle kendi ülkesi içinde, yerlerinden edilmiş çocukların sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak 19 milyonu bulduğu aktarılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF tarafından hazırlanan 'Kendi Yurdunda Kayıp (Lost at Home)' adlı raporda belirtildiğine göre, ülke içinde yerlerinden edilmiş çocuklar temel hizmetlere erişememekte ve şiddet, sömürü, istismar ve insan ticareti mağduru olma riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Kovid-19 salgınıyla yerlerinden edilen çocukların durumlarının daha kötü hale geldiğini belirten rapor, çocukların sağlıksız koşullarda yaşamaya çalıştığını, bu durumun da Kovid-19 benzeri salgın hastalıkların hızla yayılmasına sebep olduğunu da göstermektedir."

"Devam eden sorunların yıllardır hiç değişmediğini görmekteyiz"

Mesajda, Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) "Çocuklar Üzerindeki Savaşı Durdur 2020 (Stop the War on Children)" raporuna atıfta bulunularak, 2018'de 149 milyonu yoğun olmak üzere 415 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığı aktarıldı.

Bu durumun çocukların asker olarak savaşlarda kullanılmasına yol açtığı ve bunun çocukların savaşın her alanında, her yönden sömürülmesi anlamına geldiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Teknolojinin en gelişmiş günlerini yaşadığı bu günlerde hala savaşların olduğu, çocukların her anlamda sömürüldüğü bir dünyanın gelişmiş olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. BM tarafından ilan edilen bu günde yaşanan acıların ve devam eden sorunların yıllardır aslında hiç değişmediğini görmekteyiz. Bu alanda çözüm üretmek amacıyla çalışan kurumlara destek vermek, çevremizde bilinç yaratmak ve gerçeklerin farkında olmak her insanın öncelikli görevi olmalıdır."

