TİGEM tay satışından tek seferde 3 milyon 112 bin TL'lik gelir elde etti

Karacabey Harası'nda 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin TL gelir elde edildi.

Karacabey Harası'nda 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin TL gelir elde edildi. Kuzgun Efe isimli tay 315 bin TL'den alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 43 Arap koşu tayından 34'ü satılarak 3 milyon 112 bin TL gelir sağlandı.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 34'ü 20 ile 315 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Cenk Kılıç tarafından daire fiyatına, 315 bin TL'ye alınan "Kuzgun Efe" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Kuzgun Efe"yi, Tekin Biricik'in 230 bin TL'ye satın aldığı "Doruğun Ayazı" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 211 bin TL'ye Serdar Yavuz'un aldığı "Kürşat Batu" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 34 tayın satışından toplam 3 milyon 112 bin TL elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı