Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Red Club ile kazançlı çıkıyor
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Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Red Club ile kazançlı çıkıyor

17.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:36
Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Red Club ile kazançlı çıkıyor

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayan Edenred Türkiye, kullanıcı memnuniyetini odağına alarak geliştirdiği sadakat programı Red Club uygulamasıyla ise seçkin markalarla iş birlikleri yaparak kart kullanıcılarına cazip...

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayan Edenred Türkiye, kullanıcı memnuniyetini odağına alarak geliştirdiği sadakat programı Red Club uygulamasıyla ise seçkin markalarla iş birlikleri yaparak kart kullanıcılarına cazip indirim fırsatları sağlıyor.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, Red Club kampanyaları ile zincir restoran ve kafelerden İngilizce eğitimine, kuru temizlemeden antivirus çözümlerine, aksesuardan küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı alandaki ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılıyor.

Bugüne kadar Burger King, Popeyes, Tchibo, Papa John's, Little Casers, DeFacto, Koçtaş, ÇiçekSepeti, Cambly, So Chic, Avon, Bitdefender, Deercase ve DryCenter gibi pek çok marka ile avantajlı kampanyalar hayata geçiren Ticket Restaurant Edenred, Red Club'a yeni markalar ekleyerek kullanıcılarına ayrıcalıklı bir dünya sunmaya devam ediyor.

Red Club üyeleri şimdi de; Eye Connection ile optik camlar ve indirimli ürünler hariç gözlük ve aksesuar alışverişlerinde, Sigortaladım.com ile kasko, trafik sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası işlemlerinde, Millenicom ile bireysel evde internet paketi kullanımlarında, Sepetibostan ile doğal ürün ve gıda alışverişlerinde, Armut.com ile ev temizliği hizmetinde indirim kazanıyor.

Cazip fiyatlardan yararlanmak isteyen Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının MyEdenred mobil uygulamasının Red Club bölümünden alacakları kampanya kodlarını ödeme anında ilgili alana girmeleri ya da yetkililere göstermeleri yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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