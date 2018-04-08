Ticaret Borsasında Başkan Belli Oldu

Bursa'da Gemlik Ticaret Borsası Başkanı yöneticilerin oy birliği ile Özden Çakır oldu.

Başkan Özden Çakır seçim sonrası yaptığı açıklamasında, "Borsa olarak önemli bir atılım sürecine giriyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren ve süreci bizim götürmemizi arzu eden üyelerimize teveccühlerinden dolayı teşekkür ederiz. Hedefimiz her zaman borsayı büyütmek olacaktır. Geçtiğimiz dönem başlattığımız atılımları da üstüne koyarak büyüteceğiz" dedi.

Özden Çakır'ın yönetimi, Salih Erdinç Ersan, Erkan Sarışen, Burhan Atalay ve Cevat Yazıcı'dan oluştu. Yedek üyeler, Mustafa Gündoğdu, Ali Öztürk, Sefat Ayten, Hayrullah Esen olarak belirlendi. Ankara Delegesi Erkan Sarışen seçilirken, onun yedeği Ferhat Alan oldu.

Geçtiğimiz dönem Meclis Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Doğan, bu dönem de Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Başkanvekili Sinan Turan olurken, Katip Üye Ali Öztürk olarak belirlendi. Hesap İnceleme Komisyonu Ali Öztürk, Sedat Ayten ve Hayrullah Esen'den oluştu.

Borsa Meclis Başkanı Mustafa Doğan, "Uyum içinde önemli çalışmalara imza atacağız. Borsa olarak etkimizin farklındayız. Üyelerimizin ve yöneticilerimizin bize verdikleri desteğe layık olmak için çalışacak, tecrübelerimizi de borsamız için kullanacağız" diye konuştu. - BURSA