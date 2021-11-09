Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 65-70 bin lira arasında.

Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.

EKSPERTİZ RAPORU DA VAR

Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:

  • 2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
  • 2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.
  • 1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.
  • 2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
  • 2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
sadece kadir:bakanlık bile pahalıya satma derdinde ''ihaleyle satışa '' zaten 65bin tl araca 80bin bile fiyat veren olur..
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