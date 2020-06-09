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İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek

İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verileceğini söyledi.

09.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:40

İhtisas Serbest Bölgelerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu bölgeleri kuracak yatırımcılara destek müjdesi verdi.

Bakan Pekcan, "Ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını arttırmaya yönelik İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata geçirdik. RG'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra, gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas Serbest Bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK SEKTÖRÜ BİLİŞİM SEKTÖRÜ OLARAK BELİRLEDİK"

Bakan Pekcan, açıklamasında, "Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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