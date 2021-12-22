Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz

AA / Sinan Uslu - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında indirim olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kur korumalı TL mevduatı sisteminin açıklanması ile döviz kurunda sert bir düşüş yaşanmasına ilişkin konuşan Muş, gıda fiyatlarına da değindi.

"FİYATLARDA BİR GEVŞEME BEKLİYORUZ"

Doların 18 lira seviyelerinden 12 TL seviyelerine kadar inmesinin gıda fiyatlarına indirim olarak yansıyıp yansımayacağına ilişkin bir soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

İTO DA ÜYELERİNE GÜNCELLEME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de dün, ekonomideki gelişmeler sonrasında bir açıklama yapmıştı. Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum, fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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AA / Sinan Uslu - Ekonomi Haberleri

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