Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi...
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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