Tibet; "Gündem coğrafi işaret kadar tağşişle mücadele olmalı"

18.10.2019 09:35

Milas El Halıları, Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaret tanıtımları "Milas ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katıyor" isimli konferansla yaptı.



Milas El Halıları, Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaret tanıtımlarını yapmak ve coğrafi işaretlerin ürünlere, bu ürünleri üreten üreticilere, yöremizin ve ülkemizin ekonomisine ve kültürüne sağlayacağı katkıları tanıtmak amacıyla "Milas ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katıyor" konulu toplantı Milas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Gıda Mühendisi Dudu Gönül Tolun ve TARİŞ Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Milas'ın coğrafi işaret alan ürünleri ele alındı.



Kısa bir tanıtım videosuyla Milas belgeselinin yayınlanmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan toplantı sırasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Gıda Mühendisi Dudu Gönül Tolun ve TARİŞ Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin'in konuşma ve sunumlarıyla devam etti.



Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan marka tescilinin ve coğrafi işaretin önemine bahsettiği konuşmada gerçekleşen sürecin yanı sıra alınan bu belgelerin üretici ve bölge ekonomisine katkısından bahsetti.



Yine toplantının önemli sunumlarından biri Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet'ten geldi. Başkan Tibet konuşmasında Ayvalık'ta yıllar önce başlayan ve bugün marka konuma gelen çalışmalardan daha hızlı ve daha iyi ilerleyen Milas'ta Zeytinyağında önemli olanın tağşişle mücadele olduğu vurgusunu yaptı. Özellikle kayıtlı işletmelerin denetimindense merdiven altının denetlenmesi gerektiğini söyleyen Tibet, bölge alacağı negatif bir etiketle tüm yapılan çalışmaları adeta silerek yok eder. Yaşanan bu olumlu gelişmeler AB Coğrafi işaretiyle taçlanacaktır. Lütfen bölgelerimizde daha duyarlı olmalıyız. Biz bakanlığımıza daha duyarlı olması ve desteklerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Yine Milaslı olan uzun yıllar İzmir Tariş kadrosunda görev yapan Gıda Mühendisi Dudu Gönül Tolun, Zeytin ve Zeytinyağı, bunların işlenmesi tarihçesi ve yurt içi yurt dışı payları haklarında bilgi verdi.



Programda son konuşmayı ise TARİŞ Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin yaptı. Zengin, Coğrafi işaret mevzuatı, Coğrafi İşaret korumasının faydaları ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaretleri konularında bilgilendirmelerde bulundu.



Toplantı soru ve cevap bölümü sonrası katılımcılara verilen teşekkür plaketi ve Milas ürünlerinin yer aldığı hediye sunumuyla son buldu.



Katılımcılara ayrıca Milas lezzetleri ve özellikle coğrafi işaret logolu zeytin ve zeytinyağının yanı sıra Milas Tepsi Böreği ikram edildi.



Milas, Milas Halısı 1996 yılında, Milas Zeytin Yağı 2014 yılında, Milas Yağlı Zeytin 2017 yılında ve Milas Tepsi Böreği'de 2018 yılında aldığı coğrafi işaret belgesi ile haklarını MİTSO bünyesinde bulunduruyor.



25. Dönem Muğla Milletvekili Hasan Kökten, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çöllüoğlu ve Mehmet Çayırlı, Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Uğur Terzioğlu, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, S.S. 153 Nolu Zeytin ve Zeytin Yağları Tarım Satış Kooperatifi (Tariş) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, banka temsilcileri ve üreticiler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA