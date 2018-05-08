Tıbbi Cihaz Sektörü Temsilcileri Aso'da Toplandı

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere Ankara Sanayi Odasında (ASO) bir araya geldi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, ASO Meclis Üyesi Levent Mete Özgürbüz ile çok sayıda uzman katıldı.

Cabbar, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün çeşitli sorunları bulunduğunu, tarafların bir araya gelmesini çözüm yolunda önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Levent Mete Özgürbüz de Avrupa'da katma değeri en yüksek sektörün medikal sektörü olduğunu kaydetti.

Tıbbi cihaz alanında her ülkenin kendine özgü onay ve denetim yöntemleri bulunduğuna işaret eden Özgürbüz, "Onaylanmış kuruluşlarla uygulamada sorun yaşayıp geriye düşmeyelim. Sorunlu noktaları bir an önce aşalım." değerlendirmesini yaptı.