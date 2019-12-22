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Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, "Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor.

22.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:16
Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor

Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı , "Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor. hastanelerinde 9 aya yaklaşan, üniversite hastanelerinden belirsiz vadelerle ödeme alabiliyoruz. 5 milyar lira civarında birikmiş alacağımız var" açıklamasın bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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