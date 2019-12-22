Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, "Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor.
22.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:16
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, "Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 9 aya yaklaşan, üniversite hastanelerinden belirsiz vadelerle ödeme alabiliyoruz. 5 milyar lira civarında birikmiş alacağımız var" açıklamasın bulundu.
Kaynak: Dunya.com