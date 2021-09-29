Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar durdurdu - Haberler Ekonomi
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Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir yolcunun Kovid-19 pozitif iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı.

Hong Kong resmi televizyonu RTHK'nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti.

YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının askıya alınma nedeni ise, pazar günü İstanbul'dan Türk Hava Yolları uçağı ile Hong Kong'a gelen bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve aynı uçakta bulunan iki yolcunun ise Covid-19 sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edilmesinin olduğu açıklandı.

Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar durdurdu - Haberler Ekonomi
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