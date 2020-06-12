THY uçuşları başladı! Hangi ülkelere uçuş olacak? Dış hatlar uçuşları ne zaman başlayacak? Koronavirüs sebebiyle dış hatlar uçuşları bir süreliğine askıya alınan Türk Hava Yolları, yeni uçuş takvimini açıkladı. Normalleşme süreci bağlamında kısa süre önce iç hatlar uçuşları açılmış ve sefer sayısında da artışa gidilmişti. Peki, hangi ülkelere uçuş olacak? Hangi ülekere uçuş yasağı kalktı? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları'ndan yapılan son değerlendirmeye göre, Almanya, Hollanda ve İngiltere ardından ABD uçuşlarının da başlayacağı bildirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve ülkelerle karşılıklı yağılan mutabakatlar sonucunda aşamalı olarak dış hatlar uçuşları açılıyor. İç ve dış hat uçuşları ne zaman başlıyor?

İÇ HAT UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını sebebiyle dış hat uçuşlarının yanı sıra iç hat uçuşları da bir süreliğine iptal edilmişti. Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açıklamasına göre iç hat uçuşları 1 Haziran günü başladı. Diğer yandan yurt içi uçuşlarının 4 Haziran'da sefer sayılarında artış yapıldı.

DIŞ HAT UÇUŞLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türk Hava Yolları sitesinde yer alan bilgiye göre 11 Haziran itibariyle yurt dışına uçular kademeli olarak açıldı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da 11 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamayla, bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak uçuşların açıldığını bildirmişti. Buna göre Bakan Karaismailoğlu, risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonların yapılacağını ve uluslararası uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ülkelerle mutabakatların gerçekleştirilmesinin devam edeceğini bildirdi.

Dış hat uçuşlarının başlamasıyla ilk olarak Hollanda, Almanya ve İngiltere'ye seyahatler düzenlenirken, 15 Haziran'da ise 9 ülke, 15 noktaya uçuşlar yapılacak.

Son olarak THY'nin uçuş kararı aldığı ülke ABD olarak biliniyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter paylaşımında yer alan bilgiye göre de coronavirus nedeniyle durdurulan ABD uçuşları 19 Haziran'dan itibaren başlıyor.

Chicago | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Washington DC | 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Los Angeles | 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

Miami | 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

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