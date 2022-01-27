THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

Türk Hava Yolları'nda ( Thy ) İlker Aycı'nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.

GÖREVE AHMET BOLAT GETİRİLDİ

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, Thy'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bolat getirildi.

İTO BAŞKANI YÖNETİM KURULU'NA GİRDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

AYCI EKİP ARKADAŞLARINI KAZAKİSTAN'DA BIRAKMIŞTI

Thy Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

THY 127 ÜLKEYE UÇUYOR

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden olan Thy, 2021'i pandemi öncesi olan 2019'un üzerinde kapatmış, böylece dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olmuştu. 20 binden fazla çalışanı bulunun Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thy, dünya çapında 127 ülkede, 331 havalimanına uçuyor. Şirket, yıllık olarak 60 milyondan fazla yolcu taşıyor.

Ahmet Bolat

AHMET BOLAT KİMDİR?