THY, İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
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THY, İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu

THY, İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06: 00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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