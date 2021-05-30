THY Euroleague kim kazandı? 2021 THY Euroleague kim şampiyon oldu?

THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor. Barcelona ve Anadolu Efes arasında yaşanan mücadele hakkında sporseverler detaylar merak ediliyor. Final hakkında2021 THY Euroleague kim şampiyon oldu ve THY Euroleague kim kazandı gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupası THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor. Sporseverleri odaklandığı final hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Peki, THY Euroleague kim kazandı? 2021 THY Euroleague kim şampiyon oldu?

2021 THY EUROLEAGUE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Barcelona ve Anadolu Efes arasında süren final maçı henüz sona ermedi. Güncel sonuçları sayfamızdan öğrenebilirsiniz

.THY EUROLEAGUE HAKKINDA

EuroLeague, sponsorluk adıyla Turkish Airlines EuroLeague, Avrupa'da 2000'den beri Euroleague Basketbol tarafından düzenlenen en üst düzeydeki ve kazananın Avrupa Şampiyonu olarak adlandırıldığı uluslararası profesyonel basketbol turnuvası.

2000 yılında başlamasıyla FIBA tarafından 1958'den beri düzenlenen FIBA EuroLeague turnuvasının (daha önce FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası ya da sadece Avrupa Kupası adıyla bilinen) yerini almıştır. Euroleague Basketbol rekor ve istatistik kayıtları sebebinden dolayı FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası ile EuroLeague aynı turnuva olarak sayılır.

EuroLeague dünyadaki en popüler profesyonel kapalı spor liglerinden biridir. 2016-17 sezonundaki lig maçlarında ortalama 8.472 seyirciyle dünyadaki profesyonel kapalı spor liglerinin en yüksek beşinci (ABD dışındaki en yükseği) ve profesyonel basketbol liglerinin en yüksek ikinci ortalamasına ulaşmıştır. Sadece NBA'in ortalaması daha yüksektir.

EuroLeague kupasını 21 farklı takım kazanabilmiştir, bunlardan 13 takımın birden fazla şampiyonluğu vardır. En başarılı takım 10 şampiyonlukla Real Madrid'dir. Son şampiyon CSKA Moskova'dır.