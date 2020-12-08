THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 ASVEL: 68
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 ASVEL: 68

08.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:41
THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 ASVEL: 68

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 5. hafta erteleme maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 72-68'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 5. hafta erteleme maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 72-68'lik skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Emilio Perez xx, Josıp Radojkovic xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 18, Rodrigue Beaubois x, Chris Singleton x 2, Doğuş Balbay x, Tolga Geçim x, Sertaç Şanlı x 2, Adrien Moerman xx 5, Buğrahan Tuncer x, Tibor Pleiss xx 4, Vasilije Micic xxx 22, James Anderson xx 6, Bryant Dunston xxx 13

Başantrenör: Ergin Ataman

ASVEL: Freeman x, Kahudi x 3, Lacombe x, Diot xx 8, Lomazs x, Fall xx 5, Noua xx 11, Hayes x 3, Lighyt xxx 14, Howard xxx 14, Yabusele xx 8, Cole x 2

Başantrenör: TJ Parker

1. Periyot: 13-19 (ASVEL lehine)

Devre: 33-27 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 48-44 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: James Anderson (Anadolu Efes) - İSTANBUL

THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 ASVEL: 68

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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