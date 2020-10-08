THY Euroleague 2020 fikstür: THY Euroleague ikinci hafta maçları
THY Euroleague mücadeleleri 1 Ekim Perşembe günü Anadolu Efes - Zenit karşılaşmasıyla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftada Kızılyıldız karşısında ter döktü. THY Euroleague ikinci hafta maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?
THY Euroleague'in ikinci hafta mücadeleleri CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv ile start verecek. İkinci haftada aynı ülke takımlarının karşı karşıya gelmesi de dikkat çekti. Türkiye'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan'da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya'da ALBA Berlin ile Bayern Münih gibi takımlar kıyasıya yarışacak. İşte, THY Euroleague ikinci hafta maçları...
THE EUROLEAGUE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv ile THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü başlamış olacak.
THE EUROLEAGUE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI
8 Ekim Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
22.00 Real Madrid - Valencia Basket
9 Ekim Cuma
20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
21.00 Panathinaikos - Olympiakos
21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih
21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne
THE EUROLEAGUE 2020 FİKSTÜR
1. Hafta
Anadolu Efes 69 - 73 Zenit
Olimpiakos 67 - 68 Zalgiris
Makkabi Tel Aviv 80 - 73 Berlin
Barcelona 76 - 66 ÇSKA
Valensiya 65 - 63 ASVEL
Himki 76 - 78 Panathinaikos
Fenerbahçe 77 - 63 Kızılyıldız
Bayern 79 - 81 Olimpia Milano
Baskonya 76 - 63 Real Madrid