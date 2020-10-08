THY Euroleague 2020 fikstür: THY Euroleague ikinci hafta maçları
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THY Euroleague 2020 fikstür: THY Euroleague ikinci hafta maçları

08.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:25
THY Euroleague 2020 fikstür: THY Euroleague ikinci hafta maçları

THY Euroleague mücadeleleri 1 Ekim Perşembe günü Anadolu Efes - Zenit karşılaşmasıyla başladı. Fenerbahçe ise ilk haftada Kızılyıldız karşısında ter döktü. THY Euroleague ikinci hafta maçları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

THY Euroleague'in ikinci hafta mücadeleleri CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv ile start verecek. İkinci haftada aynı ülke takımlarının karşı karşıya gelmesi de dikkat çekti. Türkiye'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan'da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya'da ALBA Berlin ile Bayern Münih gibi takımlar kıyasıya yarışacak. İşte, THY Euroleague ikinci hafta maçları...

THE EUROLEAGUE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv ile THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü başlamış olacak.

THE EUROLEAGUE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI

8 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv

20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid - Valencia Basket

9 Ekim Cuma

20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia

20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas

21.00 Panathinaikos - Olympiakos

21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih

21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne

THE EUROLEAGUE 2020 FİKSTÜR

1. Hafta

Anadolu Efes 69 - 73 Zenit

Olimpiakos 67 - 68 Zalgiris

Makkabi Tel Aviv 80 - 73 Berlin

Barcelona 76 - 66 ÇSKA

Valensiya 65 - 63 ASVEL

Himki 76 - 78 Panathinaikos

Fenerbahçe 77 - 63 Kızılyıldız

Bayern 79 - 81 Olimpia Milano

Baskonya 76 - 63 Real Madrid

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