THY, "Belarus'a yasadışı göçmen taşınıyor" iddialarını yalanladı - Haberler Ekonomi
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THY, "Belarus'a yasadışı göçmen taşınıyor" iddialarını yalanladı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları, uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor" aberlerini yalanladı.

Thy, "Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşınıyor" iddialarına yanıt verdi. İddiaların yalanlandığı açıklamada güvenlik hassasiyetlerinin dikkate alındığının altı çizildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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