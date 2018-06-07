Thomas Delaney, Borussia Dortmund ile Resmen Anlaştı
Borussia Dortmund, Werder Bremen'den orta saha oyuncusu Thomas Delaney'i transfer ettiğini duyurdu.
Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Borissia Dortmund, Werder Bremen'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Delaney'i kadrosuna kattığını açıkladı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Delaney'in adı Kopenhag'da oynadığı dönemde Galatasaray ile anılmış ancak anlaşma sağlanılamamıştı.
Thomas Delaney geçtiğimiz sezon oynadığı 36 karşılaşmada 3 gol 6 asistlik performans göstermişti.
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