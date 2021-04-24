Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu
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Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu

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Türkiye gündemine bomba gibi düşen THODEX vurgununun yankıları sürüyor. Mağdurlar arasında iş adamlarının da olduğu ortaya çıktı. Milyonlarca lirasını THODEX'e yatıran iş adamları şikayetçi olmaya başladı. Konya'da fabrikası olan bir iş adamı, sistemde 38 milyon lirası olduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

THODEX vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda iş adamının yatırımı vardı. Bazı iş adamlarının coinlere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.

Konya'da gıda fabrikası bulunan, THODEX'te 38 milyon TL'si olan bir iş adamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu. Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı.

"SORUN VAR DÜZELİNCE PARANIZI ALIRSINIZ" DİYEREK KANDIRDILAR

Ofise gelip muhatap bulamayan başka bir iş adamı ise Caner Şen oldu. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.

Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu" diye konuştu.

Mağdur Şen, "Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar" dedi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI: İŞLERİN OLUMSUZ GİTTİĞİNİ GÖRÜYORDUK

Konuyla ilgili şirket çalışanlarına ulaşıldı. 40 kişilik ekibin çoğu pandemi nedeniyle uzaktan çalışıyordu. Olay ortaya çıkmadan yaklaşık 1 hafta önce CEO ile irtibat kuramadıklarını anlatan çalışanlar, "Bir haftadır bazı işlerin olumsuz gittiğini görüyorduk. Hiçbir sorumuza yanıt alamadık" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, çalışanlar yaptığı açıklamalarda şu anda tehdit edildiklerini söyleyerek, üst düzey yöneticiler ve Faruk Fatih Özer'den bilgi alamadıklarını ifade ettiler.

AKILLARA TOSUNCUK MEHMET AYDIN GELDİ

THODEX vurgununda Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde olacağını ve ödemeleri yapacağını belirten THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in açıklamaları ise akıllara Çiftlik Bank vurgunuyla adını duyuran Mehmet Aydın'ı getirdi.

TOSUNCUK DA "MAĞDURLARIN PARASINI ÖDEYECEĞİM" DEMİŞTİ

'Tosuncuk' lakabıyla gündeme gelen, vatandaşların milyonlarca lirasını 'ponzi' sistemiyle dolandıran Aydın da o dönemde "Türkiye'ye geleceğim mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim" demişti. Ancak 3 yıldır izine rastlanmadı.

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Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu
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Haber Yorumları (1)
OZZ : Mağdurlar arasında zenginler olmasaydı zaten devlet bu kadar üstüne düşermiydi. Ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı.
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