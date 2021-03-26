Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!
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Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fransız teknik direktör ve futbol efsanesi Thierry Henry, ırkçılığa önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyurdu. Henry, konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı: Önlemler alınana ve düzen değişene kadar yokum!

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry, "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını açıkladı. Özellikle İngiltere'de birçok futbolcuya yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımlar, Henry'nin sabrını taşıran son nokta oldu. Alınan önlemlerin ve cezaların caydırıcı olmadığını belirten Fransız efsane, şu açıklamayı paylaştı:

SALDIRMAK FAZLASIYLA KOLAY

Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı devre dışı bırakacağım.

Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!
Thierry Henry ırkçılara meydan okudu!

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (1)
BARBAR: ülken ırkçılığın beşiği. sözde özgürlük ülkesi , müslümanlara yaptıkları rezillikleri duyurmaktansa bizim medya onların bizlere dayatmaya çalıştığı saçma sapan şeyleri iptal ettiğimiz için bizi bombardıman ediyor. gidin de türklerin çektiklerini duyurun burdakilere de millet şu avrupa hayranlığından vazgeçsiz artık
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