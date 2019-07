Thibaut Pinot: “Tüm bu olanları unutmam için Tour’u kazanmam gerek!”

Thibaut Pinot, geride bıraktığımız Fransa Bisiklet Turu’nda son haftaya girerken en güçlü gözüken genel klasman adaylarından biriydi, belki de birincisiydi.



Altıncı etaptaki La Planche des Belles Filles tırmanışında formda olduğunun ilk emarelerini sunmuş, sekizinci etapta vatandaşı Julian Alaphilippe’le birlikte beklenmedik bir atak yaparak kendini iyiden iyiye göstermişti. Ancak ilk dinlenme gününün hemen öncesinde, 10. etaptaki çapraz rüzgârlar, Fransızı ve takımını gafil avlayamış, bu da Pinot’nun etabı, genel klasman favorilerinin 1 dakika 40 saniye gerisinde bitirmesine neden olmuştu.



İkinci haftanın son iki günü yapılan Pireneler’deki tırmanışlar ise deyim yerindeyse Pinot’nun gövde gösterisine sahne oldu. 14. etaptaki Col du Tourmalet zirvesinin sonlarına doğru gelen atak, Pinot’ya etap zaferini getirdi. Hemen ertesi günkü Prat d’Albis zirvesi de Pinot’nun güç gösterisi yaptığı bir başka tırmanış oldu. Etabı Simon Yates’in ardından ikinci bitiren Pinot, genel klasmanda Egan Bernal’den 20, bir diğer INEOS’lu Geraint Thomas’tan ise 50 saniye çalıyordu. 29 yaşındaki Fransız böylelikle 10. etapta kaybettiği zamanları telafi etmiş oldu.



Pireneler’in ardından peloton son hafta Alpler’deydi. Tour’un son perşembe günü, Bernal dışında genel klasman adaylarından büyük bir atak gelmedi. Pinot’nun o gün ağrılara rağmen yoluna devam ettiğini sonradan öğrenecektik…



Ertesi gün, taraflı-tarafsız herkesin içini burkan anlar yaşadık. Etaba sol dizinde sargıyla başlayan Thibaut Pinot, henüz ilk kilometrelerde pelotonun birkaç dakika gerisinde kalıyordu. Sonrasındaysa takım arkadaşı William Bonnet’ye sarılan Pinot, gözyaşları içinde bisikletinden indi ve takım arabasına binerek Tour’u bırakmak zorunda kaldı.



Pinot’nun tüm bu yaşadıkları, Fransız televizyon kanalı France Télévisions’da yayımlanacak bir belgesel için kayıt altına alınmıştı. Yaşanan tüm sevinçleri, hayal kırıklıklarını ve dramaları; geçtiğimiz pazar akşamı ekranlarda yer alan belgeselden izledi. Thibaut Pinot da, başrolü olduğu bu belgeseli izleyenlerden biriydi.



Fransız yıldız, belgeselin yayımlandığı pazar günü için şu ifadeleri kullanıyor: “Belgeselin yayımlandığı gün, hayatımın en uzun günlerinden biriydi. O günün bir an önce bitmesini istedim. Pazartesi sabahına ulaşabildiğim için çok memnunum.”



Pinot, belgeseli son kısmı hariç çok beğenmiş: “Sonunu saymazsak, belgeselin gidişatından çok hoşnutum. Fakat tabii ki farklı bir son isterdim…”



29 yaşındaki bisikletçinin yaşadığı sakatlığın sebebi hâlâ tam olarak belirlenebilmiş değil. “Belki de yanlış bir hareket yaptım, bilmiyorum.” diyor Pinot. Dizindeki ağrıların perşembe günkü etapta iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığını, cuma günü ise tahammül edilemez duruma geldiğini belirtiyor: “Perşembe günkü etapta Vals zirvesinden inerken ciddi bir problemim olabileceğini düşündüm ancak o an etabı bırakmak istemedim; günü favorilerle bitirmenin yeterli olacağı kanaatindeydim. Cuma gününe, kan dolaşımımı etkileyecek derecede sıkı bir bandajla başlamak zorunda kaldım. Henüz ilk tırmanışta pedal çeviremeyecek durumdaydım.”



Pinot, Tour’u bırakırken yanında William Bonnet vardı. Ona ağlayarak yarıştan çekilmesini şöyle anlatıyor Fransız: “Etabı bırakırken William’laydım. Onun orada olması sembolik bir an yarattı, zira ekipte en güvendiğim kişi kendisi. O, takımın ağabeyi.”



Pinot, ikinci haftanın sonunda Prat d’Albis zirvesindeyken sarı mayoya inanmaya başlamıştı. Ancak beş gün sonra her şeyin sona ermesi, bisikletseverlerin tümünden çok Pinot’yu yaralamıştı: “Cuma gecesi uyuyamadım, her şey gözümün önündeydi. Olanlara bir anlam vermeye çalıştım. Rüyamda her şeyin normal bir şekilde devam ettiğini gördüm.”



Tüm bu olanları geride bırakmak, bir insan ve bir sporcu için en zor şeylerden biri olsa gerek. Pinot için her şeyin üzerine bir çizgi çekmek için tek çare Tour’u kazanmak, Champs-Élysées’de binlerce Fransızın tanıklığında sarı mayo giymiş bir şekilde, sarı çiçekleri semaya doğru kaldırmak: “Yaşadıklarımı unutmak için zafer kazanmaktan başka bir yol yok. Podyumda yer almak yeterli olmaz. Bunları unutmak için Tour’u kazanmalıyım.”





