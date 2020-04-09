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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu

Gıda tedarik zincirinin paydaşlarına yönelik eğitimler veren TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu.

09.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:22
TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu

Gıda tedarik zincirinin paydaşlarına yönelik eğitimler veren TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu. Psikolog Akbulut, koronavirüs salgını nedeniyle psikolojik olarak bilinçli hareket etme konusunda açıklamalarda bulundu.

Gıda tedarik zincirinin paydaşlarına yönelik eğitimler veren TGDF Akademi, koronavirüs salgını nedeniyle psikolojik olarak bilinçli hareket etme konusunda sektörü bilgilendirmek üzere Psikolog Sadiye Akbulut'u konuk etti. Psikolog Akbulut, internet bağlantısı üzerinden 100'den fazla katılımcı ile düzenlenen konferansta, koronavirüs salgınının kişiler üzerindeki psikolojik etkileri değerlendirilerek gelecek hakkında öngörü ve tavsiyelerde bulunuldu.

Sento Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu ve Psikolog Sadiye Akbulut, "Koronavirüs ile Psikolojik Başa Çıkma' başlıklı sunumu eşliğinde yaptığı konuşmada, salgının ülkemize geldiği hafta yaşadığımız stres ve kaygının normal söyledi. Korkunun, kendimizi korumak için gerekli mücadeleyi vermede faydalı olduğunu belirten Akbulut, bu korkunun tamamen etkisi altına girdiğimizde birtakım psikosomatik belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunu değerlendirdi.

"Kaygılanmamak imkansız"

Psikolog Akbulut, sürecin ilk başlarında hepimizin uykusunda ya da iştahında belirli değişimler olduğunu belirtti. Kaygılanmamanın imkansız olduğunu vurgulayan Akbulut, bu kaygı ile etkin mücadele edildiğinde bedenin kendini toparlayacağını aktardı.

"Her akşam saat 21.00'de cama çıkıp alkış tutmaya psikolojik olarak toplumun da ihtiyacı vardı"

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamaklara göre değerlendiren Psikolog Akbulut, toplum olarak ihtiyaçlar hiyerarşisindeki bütün basamaklara uygun aksiyonlar alındığını belirtti. Gıda stoklamak, hijyen kurallarında değişiklik yapmak gibi temel ihtiyaçlarımıza değinen Akbulut, her akşam saat 21.00'de cama çıkıp sağlık personelini alkışlayarak bir zümreye ait olma duygusuna bizim de ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Psikolog Akbulut sözlerine şöyle devam etti: "Herkes maddi ve manevi olarak bu süreçten etkilenecek. Önemli olan en az hasarla bu süreci atlatabilmek. Bunun için önce belirsizliklerinizi giderin. Eğitim, istihdam, finans gibi konularda, sizin elinizde olan kısımları gözden geçirin ve bir yıllık planlar yapın. İnsanı en çok kaygılandıran şey belirsizliktir".

"Stresör ortadan kalkmış değil"

Herkesin bu süreçle başa çıkma yönteminin farklı olduğunu ifade eden Psikolog Akbulut,"Temelde bilinen üç çeşit başa çıkma modeli var; salgın konusunun üzerinde giden, bu konudan kaçınan ve salgın yokmuş gibi davranan" şeklinde konuştu.

"Herkesin psikolojik mücadele yöntemi aynı değil"

Evliliklerde yaşanan sorunlara değinen Psikolog Akbulut, "Farklı fizyolojilerin bir araya gelmesi ve farklı mücadele yöntemlerine sahip olması buna neden oluyor. Kişilerin önce kendi ihtiyaçlarını ve mücadele yöntemlerini bilmesi gerekir" dedi.

Psikolog Akbulut, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hepimiz bir şok evresi yaşadık. Salgın tamamen sona ermiş değil. Kişiler bu noktada kendi ihtiyaçlarını iyi belirleyerek bulundukları evliliğin, toplumun ve kurumun ihtiyaçlarını giderebilirler. Hepimizin mücadele etme kapasitesi farklı. Bunun için birbirimizi tüketmek yerine, farkında olarak faydalı olmaya çalışalım". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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