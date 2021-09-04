TFFHGD'nin Genel Başkanlığına yeniden Abdurrahman Arıcı seçildi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) seçimli 13'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) seçimli 13'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan seçiminin yapıldığı toplantıda oy kullanan 536 delegeden 285 oyu alan Abdurrahman Arıcı TFFHGD'nin yeniden Genel Başkanı oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği ve yeni genel başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek yetkililerinin, üyelerinin ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Davut Aydın'ın açılış konuşması ile başladı. Program, Nisan 2018 - Ağustos 2021 yıllarına ait yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulmasıyla devam etti. Genel kurul toplantısında, dernek içerisinde yapılacak ve uygulanacak yeni karar ve düzenlemelerin oylanmasının ardından yeni genel başkanı, genel merkez yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere seçimli oylamaya gidildi. 536 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde oyların 285'ini alan Abdurrahman Arıcı, 202 oy alan rakibi Hamza Mısır'ı geride bırakarak tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

"Gönül isterdi ki benim bu konuşmamı salonu terk eden arkadaşlarım da dinleseydi"

Genel Başkanlığa seçildikten sonra teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Arıcı, "Gönül isterdi ki; benim bu konuşmamı salonu terk eden arkadaşlarım da dinleseydi. Ne yazık ki bu arkadaşlar salonu terk edip gittiler. Sandık buraya konuldu. Sandıktan çıkan neticeye hepimiz saygı duyacağız. Bu saygı tüm hakemliğe saygıdır. Eğer bu sandığın neticesini kabul etmiyorsanız hakemlikle de işiniz ve ilginiz yoktur. Ben Türk hakemliği için elimden gelen her şeyi, parlemento da olsun, diğer zeminlerde olsun hep koydum. Sicili temiz olmayanların burada işi yok. Kendilerine bakacaklar önce. Bu benim son dönemim. Gençlere bırakacağım. Onların bu emaneti daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Bunlara müsaade etmeyecek bu arkadaşlarım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı