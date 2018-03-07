Tff Yönetim Kurulu, Zeyin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kilis'te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kilis'e geldi. TFF heyeti, Kilis Valiliği'ni ziyareti sırasında zeytin dalları ile karşılandı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinaraslan tarafından karşılanan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyelerini yöresel kıyafetler giyen çocuklar zeytin dalları ile karşıladı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, YPG tarafından atılan roketler sonucu tahrip olan evlerin fotoğraf sergisini inceledikten sonra Vali Tekinarslan ile bir araya geldi.

Vali Tekinarslan, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyelerini Kilis'te görmekten memnun olduğunu ifade ederek, "Allah'a şükür Kilis halkı, şehri, yöneticileri ile bütün kesimleriyle güçlü bir duruş sergiledi. Ülkemizin bu milli mücadelesinde topyekün Türkiye'nin her köşesi gibi Kilis şehri de kararlı, güçlü yüksek bir moral ve inançla Zeytin Dalı Harekatı'nda üzerine düşen yaptı. Tabi bu süreçte, şu an kısmen ilimiz risklerden arınmış durumda olsa da, hala terörle mücadele operasyonu belirlenen hedeflere ulaşma sürecindeyken bir takım riskler olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ancak ilk 10 gün itibariyle şehrimizin üzerine, sivil insanların bulunduğu yerlere 40 tane füze atıldı. İki insanımız hayatını kaybetti, kırk insanımız çeşitli şekillerde yaralandı. Çok şükür yaralılarımızın ikisi hariç tamamı taburcu oldu" dedi.

Demirören: "Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, biz askerlerimizin sonuna kadar yanındayız. Devletimizin önderliğinde arkalarındayız. Futbol Federasyonu olarak da, Kilis'e ziyaretimizin özelliği, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis halkının ülkemize öncülük yapmış, ev sahipliği yapmış tek şehir ki teröristler tarafından bombalanan, atak altında kalan şehrimizdir Kilis. Buraya gelmemizin en büyük amacı Kilis halkının yanında olduğumuzu göstermek, kendilerine destek vermek, Kilis ile neler yapabileceğimizi konuşmak için buradayız. Kilis'e atılan roket sonucu şehit olan iki kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a milli takım forması hediye edildi. - KİLİS