Hacıkerimoğlu TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
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Hacıkerimoğlu TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

01.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:14
Hacıkerimoğlu TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Şubenin yeni yerinin çok kullanışlı ve çok şık gözüktüğünü belirten Hacıkerimoğlu, bu tesisin Trabzon sporuna, basınına yakıştığını ifade etti. Mustafa Hacıkerimoğlu, "Trabzon basını gerçekten oldukça güçlü. Bunu dışarıdan baktığınızda çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Trabzonspor da Anadolu'dan çıkıp şampiyonluklar yaşamış ve Türk futboluna damgasını vurmuş bir kulüp. Trabzonspor ve Trabzon basını arasında da bir korelasyon var. Yeni tesisle birlikte Trabzon basını daha da büyümeye ve gelişmeye devam edecektir" dedi.

TSYD Trabzon Şubesi ile sürekli diyalog halinde olduğunu ifade eden Hacıkerimoğlu, "Trabzon sporu için birlikte çok daha güzel işlere ve projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu tesis o yüzden bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, binanın hizmete açılmasında yaptığı katkılarından dolayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'na bir plaket taktim etti. - TRABZON

Hacıkerimoğlu TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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