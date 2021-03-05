TFF'yle görüşen Galatasaray, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan başkan yardımcısı Yusuf Günay'a ve futbolculara kadar herkes kaybedilen mücadelenin faturasını hakemlere çıkarmıştı.

Maç sonrası yapılan sert açıklamaların ardından perşembe günü de G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı için gittiği Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile özel olarak bir araya geldi.

SERDAR TATLI'NIN İSTİFASINI İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Toplantı sona erip herkes çıktıktan sonra Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi.

"LÜTFEN GEREĞİNİ YAP"

"Hakem kararları bizim ve birçok kulübün canını yakıyor. Benzer pozisyonlara verilen farklı kararlar adalet duygusunu yaralıyor. Lütfen gereğini yap başkanım" diyen Cengiz, ardından TFF binasından ayrıldı.

"RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ"

Mustafa Cengiz, Riva dönüşü yaptıkları görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani" diyen Cengiz, "Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzenli ve kasıtlı şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadelerini kullandı.