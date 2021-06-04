TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
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TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak

TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2001 sonrası doğan gençleri oynatan kulüplere toplamda 15 milyon TL'lik teşvik bedeli ödeyecek. Birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç ve dördüncü takıma iki ve beşinci sırada yer alan ekibe bir milyon olmak üzere toplamda 15 milyon TL ödeme yapacak. Öte yandan yabancı futbolcu fon bedelleri de belirlendi.

TFF Yönetim Kurulunun belirlediği 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak.

2001'DEN SONRA DOĞAN FUTBOLCULARI KAPSIYOR

01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

Buna göre birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç, dördüncü takıma iki ve beşinci sıradaki ekibe bir milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon TL yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

Süper Lig'de yabancı fon bedelleri ise lira bazında şu şekilde belirlendi:
Tescili yapılan toplam yabancı futbolcu sayısıÖdenecek Fon Payı
1 Futbolcu62.500
2 Futbolcu137.500
3 Futbolcu237.500
4 Futbolcu362.500
5 Futbolcu500.000
6 Futbolcu625.000
7 Futbolcu812.500
8 Futbolcu1.037.500
9 Futbolcu1.562.500
10 Futbolcu1.937.500
11 Futbolcu2.312.500
12 Futbolcu2.687.500
13 Futbolcu3.125.000
14 Futbolcu3.875.000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak - Haberler Spor
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