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TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun sezon başında yapması gereken avans ödemesini yapmadığını ve bunun için TFF'nin talepte bulunduğunu söyledi.

03.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:29

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşun sezon başı yapması gereken avans ödemesini gerçekleştirmediği için Türkiye Futbol Federasyonunun talepte bulunduğunu bildirdi.

Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşun sezon başında ödemesi gereken yüzde 25 oranındaki avans ödemesini bu sene yapmadığını, Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiklerini, TFF'nin de yayıncı kuruluşa ödemenin yapılmasıyla ilgili bir talepte bulunduğunu belirtti.

"ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK"

Bu sürecin doğal olduğunu aktaran Sepil, "Yayıncı kuruluşun ödemelerinin gecikmesi ile başlatılan süreç doğaldır. Digiturk ile görüşmeler devam ediyor. Ortada şu an için çözülemeyecek bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

TFF, yayıncı kuruluşa sezon başı avans ödemesi için talepte bulundu

Kaynak: AA

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