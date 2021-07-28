TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da bir otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer delegeler, divan kurulu başkanı Mehmet Büyükekşi, yardımcılar Berna Gözbaşı, Arif Ölmez, Hasan Gökçe'nin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından olağan genel kurul toplantısı başladı.

(Yunus Emre Kartal-Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı