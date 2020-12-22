TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz
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TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz

22.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:03

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci yarıda koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacak takımların hükmen mağlup sayılması yönündeki kararına Beşiktaş, "Vicdanlara sığmayacak bir karar. Telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir" diyerek tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin aldığı hükmen mağlubiyet kararı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma, yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci yarıda koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacak takımların hükmen mağlup sayılması yönündeki karar almıştı.

TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz
Haber Yorumları (1)
BYR: bence bazı takımları maçlara çıakrmamak için yapılmış oyun bu. şampiyon yapacakalrına ve küme düşüreceklerine karşı alınmış bir karar.
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