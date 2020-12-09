TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir'in yanındayız"
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TFF: "Konunun takipçisiyiz, Başakşehir'in yanındayız"

09.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:23
TFF:

Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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