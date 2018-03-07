Tff Heyeti, Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kilis'te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla geldikleri Kilis'te polislerle buluştu.

Gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan da yer aldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden TFF heyeti, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından karşılandı.

Burada polislerle sohbet edip, onlara milli takım forması hediye eden Demirören ve beraberindeki heyet, daha sonra aynı masada yemek yedikleri emniyet görevlileriyle dua etti.

Demirören, aslen Kilisli olan annesi Tülin Demirören'in doğduğu, belediyeye ait Meşetlik Mahallesi'ndeki tarihi konakta da beraberindekilerle incelemelerde bulundu. Demirören'in ev ziyaretinde duygulandığı görüldü.

Heyet, temaslarının ardından kentten ayrıldı.