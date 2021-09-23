Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi - Haberler
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Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş - Adana Demirspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin'in de PFDK'ya sevkine karar verildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan TFF Hukuk Müşavirliği'nce 23.09.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Antalyaspor Kulübü Antrenörü Volkan Kazak'ın 21.09.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Antalyaspor Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin'in aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü'nün aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Antrenörü Stefano Marrone'nin aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü görevlisi Mehmet Can Otay'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021/2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü görevlisi Erdal Erdem'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Adana Demirspor Kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

(İHA)

Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

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