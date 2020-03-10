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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Spor

TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada kulüplere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" kısmı dikkat çekti.

10.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:14
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

TFF, son günlerde tartışma konusu olan MHK ve VAR ile ilgili bir açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimizin kulüplerimiz tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır.

Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır.

"TÜM KULÜPLERİMİZİN DOSTLUK İÇİNDE YARIŞACAKLARINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Bugün bütün dünyada VAR sistemi tartışılmakta, hakemlerin kararları eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu, her takımının hedefinin bulunduğu sezonun geri kalanında futbolun güzelliklerinin daha fazla konuşulacağına, tüm kulüplerimizin Fair Play, dostluk ve kardeşlik içerisinde yarışacaklarına inancımız tamdır. Kamuoyuna saygılarımızla."

TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

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