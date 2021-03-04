TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
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TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı

04.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:56
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve UEFA ile UEFA'nın 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı yeni Avrupa Kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva'da bir toplantı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve UEFA ile UEFA'nın 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı yeni Avrupa Kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva'da bir toplantı yaptı.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, UEFA Kulüp Müsabakaları Kıdemli Yöneticisi Stephane Anselmo, kulüplerin temsilcileri ve profesyonelleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk ve Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Terzi katıldı.

TFF'nin UEFA'yı daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, UEFA adına toplantıda yer alan Zoran Lakovic ve Stephane Anselmo tarafından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni format hakkında geniş bir sunum yapıldı.

Avrupa Kulüp müsabakaları ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmaların ele alındığı ve kulüplerin görüşlerini dile getirdiği toplantıda detaylarla ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı
TFF'den Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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