TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakması gerektiğini ifade eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dönemin değişeceğinin sinyalini verdi. Burak Elmas, "İstifaya davet etmiyorum bu zorunluluk. Popüler olmayan yeni bir başkan istiyoruz. TFF içinde seçime hazırlanan bir değil, iki grup var" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Tff'yi hedef aldığı basın toplantısında adeta kopacak kıyametin sinyalini verdi. Burak Elmas, Nihat Özdemir'in istifa etmesinin bir zorunluluk olduğunu, TFF içinde iki grubun seçime hazırlandığını ifade etti.
İşte Burak Elmas'ın 'seçim' açıklaması:
"BEKLEDİĞİMİZ KARŞILIĞI BULAMADIM"
"Görüşmemizle ilgili pişmanlığım yok. Doğruyu yapmadan karşınızdaki kişilerin samimiyetini anlayamazsınız. Beklediğimiz karşılığı bulamadık diyebilirim. Popüler olmayan bir TFF başkanı istiyoruz.
"İYİ NİYET GÖREMEDİK"
Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğim için pişman değilim. Kişilerin ve görüşlerini tartma imkanı buldum. El uzatmadan ne yapacaklarını bilemezsiniz. İyi niyet ve konuşulanların karşılığını bulamadık. Gizli bir toplantı değildi, tüm kulüp başkanlarını davet ettik."
"SEÇİM HAZIRLIĞI VAR"
TFF içinde iki grubun seçim hazırlığı var. Kişi ve kişilikler üzerinden bir kavga yürütmenin faydalı olduğunu doğru bulmuyorum. Galatasaray olarak federasyondaki kişilerin samimiyetine ve söylediklerine göre hareket etmeyeceğiz. Bu güveni kaybettik."
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