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Tff, Çobanbey'de Futbol Sahası Yapıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Çobanbey beldesinde yaptırılacak futbol sahasının temeli atıldı

Tff, Çobanbey'de Futbol Sahası Yapıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fırat  Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Çobanbey  beldesinde yaptırılacak futbol sahasının temeli atıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Yıldırım Demirören, başkan  vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta,  yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin  Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım  Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın da  yer aldığı heyet Kilis'te bir dizi ziyarette bulundu.

TFF heyeti Kilis'teki temasların ardından Çobanbey'e geçti. Yıldırım  Demirören ve beraberindekiler, federasyon tarafından yaptırılacak futbol  sahasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Yöre halkı ve ay-yıldızlı formalı çocukların katıldığı temel atma  töreninde konuşan başkan Demirören, "Bugün burada Mehmetçiğimiz, Zeytin Dalı  Harekatı adı altında sizlerin ve ülkemizin güvenliği için dağlarda mücadele  etmektedir. Biz de futbol federasyonu olarak bu beldede Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın Valimizin önderliğiyle futbol sahası  yapmaya karar verdik. İnşallah bu gençlerimizi bu sahalarda, daha birlik ve  beraberlik içerisinde göreceğimize inanıyorum. Kompleksimiz sizlere hayırlı  olsun." ifadelerini kullandı

Kaynak: Skorer

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